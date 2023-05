O efeito gangorra na bolsa provocado pelo arcabouço e a dívida americana

As bolsas asiáticas e europeias, assim como os futuros americanos, negociam em baixa na manhã desta quinta-feira, 24. Os mercados amanhecem diante da forte queda de 4% nos preços do minério de ferro e da indefinição a respeito do aumento no teto da dívida dos Estados Unidos. O clima, no Brasil, contudo, é outro. A votação da nova regra fiscal do país foi antecipada para a última terça-feira, 23, e o projeto foi aprovado por ampla maioria de 372 votos, bem acima do que mostravam as projeções do próprio governo. A votação de alguns destaques deve acontecer já nesta quarta-feira, antes de a matéria ser enviada ao Senado. O dólar abre o dia em queda de 0,6%, cotado a 4,942 reais.

