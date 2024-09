O efeito dos incêndios florestais para recuperação judicial da Agrogalaxy

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Agrogalaxy, que entrou com pedido de recuperação judicial, afirmou, em peça encaminhada para a Justiça, que os incêndios florestais, que afligem o País desde 2023, aumentaram consideravelmente o nível de inadimplência da companhia, que atua no fornecimento de insumos e fertilizantes. O nível de inadimplência chegou a 60% do faturamento total empresa em março deste ano, recorde da companhia.

Mais de 5,7 milhões de hectares foram afetados no ano pelo fogo, sendo 1,7 milhão de área de plantio. Isso representa 2% de toda a área brasileira de cultivo. Com efeito, a dívida liquida do Grupo AgroGalaxy aumentou de 787 milhões de reais em junho de 2021 para 1,5 bilhões de reais em junho de 2024.