O efeito discreto dos compromissos de Haddad na Fazenda

O primeiro dia útil do novo governo foi marcado pelo pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que aproveitou para acalmar os ânimos do mercado com a gastança viabilizada pela PEC da Transição, garantindo o compromisso com a “sustentabilidade e responsabilidade” no âmbito econômico-fiscal. Lembrando que o governo Lula inicia o mandato com um estouro de mais de 145 bilhões de reais para acomodar os gastos previstos com o Bolsa Família e demais investimentos na área social. Toda essa gastança — é claro — vem sendo motivo de alarde no mercado pelo risco de aumentar o endividamento do país. Haddad se comprometeu em entregar ainda no primeiro semestre um projeto de novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos e também citou como prioridades da pasta “gerar empregos, renda, salários dignos, comida na mesa e preços mais justos”, mencionando também a importância de combater a inflação.

