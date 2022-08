O efeito de curto prazo da decisão do Copom nas empresas da bolsa

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 3 de agosto.

O dia nos mercados foi de respiro depois da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, encerrar sua visita oficial a Taiwan. Embora os investidores monitorem as possíveis reações da China, os principais índices europeus e americanos fecharam o dia em alta. No Brasil, a reunião do Copom ditou o ritmo na bolsa e as empresas de tecnologia e do varejo impulsionaram o índice Ibovespa. Os efeitos de curto prazo decisão do Banco Central na bolsa são o assunto do VEJA Mercado desta quarta-feira, 3.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade