O efeito da alta dos combustíveis nas contas da Gol para 2022

A Gol Linhas Aéreas teve de revisar as contas para o ano de 2022 depois da escalada no preço dos combustíveis em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. Em comunicado ao mercado, a companhia diz que está “atualizando suas projeções financeiras face aos aumentos esperados de aproximadamente 30% nos preços brasileiros de querosene de aviação desde o início do ano”. Para tal, a companhia reajustou o custo médio do litro de combustível de 3,8 reais para 4,3 reais, uma alta de 15%. Junto com o aumento, a empresa revisou para baixo o número de aviões que vão decolar e também o número total de voos que vão ser comercializados. Dessa forma, as despesas da companhia não devem subir com o aumento nos combustíveis, mas as receitas devem cair cerca de 300 milhões de reais. Às 14h52, as ações da Gol negociavam em queda de 3,14%. No ano, a desvalorização é de 25%.

