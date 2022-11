O efeito cascata na transição de governo que pode azedar o humor da bolsa

Os trabalhos de transição de governo já começaram e a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já trabalha na montagem de uma PEC para retirar das regras do teto de gastos algumas promessas eleitorais, como a manutenção do Auxílio Brasil de 600 reais por mês. A leitura de alguns gestores que operam na bolsa, contudo, é que o aumento de gastos pode provocar uma elevação na taxa básica de juros, a Selic, que não estava no radar do mercado. Além do Auxílio Brasil, outros compromissos como o de aumentar os recursos para acabar com a fila do SUS, de aumentar o salário mínimo real e o limite de isenção do imposto de renda para cinco mil reais podem exigir um aumento definitivo do teto, e não temporário, entre 200 e 300 bilhões de reais.

“Com isso, teremos um aumento da relação entre dívida e PIB, aumento do risco fiscal e pressão sobre a taxa de câmbio. Ao mesmo tempo, mais gastos do governo gera aumento da demanda e queda da taxa de desemprego, que deverá fechar 2022 próximo a 8%, já muito perto do nível que começa a gerar pressão inflacionária”, afirma a Genial Investimentos em relatório enviado a clientes. “Nesse cenário, o próximo movimento do Banco Central deverá ser para cima, ao contrário do que estava sendo esperado até este momento”, conclui.

O Boletim Focus aponta que o mercado aposta na manutenção da Selic a 13,75% ao ano, e já se fala até em redução nos juros a partir do primeiro trimestre de 2023. Em outras palavras, um aumento está totalmente fora de radar e pode azedar o humor dos investidores, uma vez que juros mais altos elevam os ganhos em renda fixa e diminuem a atratividade das bolsas.

