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Economia

O eco do alerta global da PIMCO no crédito brasileiro

Com empresas já pressionadas, a deterioração do cenário global adiciona uma nova camada de risco Brasil

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 09h00
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Dólar e Real (./iStock)
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O eco do alerta global da PIMCO no crédito brasileiro Priorize VEJA no Google

O alerta global da PIMCO de que “o ciclo de perdas de crédito está entre nós” chega ao Brasil em um momento particularmente delicado. A gestora americana, uma das maiores casas de renda fixa do mundo, acendeu um sinal amarelo para o aumento de defaults entre empresas de menor qualidade, companhias mais alavancadas e emissores do mercado de crédito privado. Por aqui, a mensagem ganha peso adicional: o mercado corporativo brasileiro já atravessa um período de fragilidade, e um ambiente externo mais adverso tende a tornar esse ajuste ainda mais difícil.

A preocupação não nasce apenas fora do país. O Brasil já convive com uma combinação dura de juros elevados, crescimento mais moderado, margens pressionadas e investidores menos dispostos a assumir risco. Depois de um ciclo de forte expansão nas emissões de debêntures, CRIs e CRAs, muitas empresas passaram a enfrentar uma conta financeira mais pesada e menor espaço para rolar dívidas em condições confortáveis. Nesse contexto, qualquer piora no cenário internacional — seja por aumento da aversão a risco, encarecimento do funding global ou maior seletividade dos investidores — funciona como um aperto adicional sobre companhias que já operam no limite.

É esse o ponto central do eco do alerta da PIMCO no Brasil. O país não entra nesse novo ciclo global a partir de uma posição de conforto. Entra com parte relevante do setor corporativo ainda tentando se adaptar ao custo elevado do capital, a um mercado de crédito mais cauteloso e a um ambiente de negócios que exige eficiência crescente. Se, no cenário doméstico, a preservação de caixa já era prioridade, a perspectiva de um ciclo externo mais difícil reforça a necessidade de desalavancagem, renegociação de passivos e disciplina financeira.

O alerta da PIMCO também toca em outro ponto sensível: a velocidade da disrupção tecnológica. A gestora chama atenção para o papel da inteligência artificial e de novas tecnologias na separação entre vencedores e perdedores. No Brasil, esse fator adiciona uma camada extra de pressão. Empresas tradicionais, endividadas e com pouco fôlego para investir em inovação podem perder competitividade justamente quando mais precisam ganhar eficiência. A fragilidade financeira, nesse caso, não apenas limita a capacidade de reagir, como pode acelerar a obsolescência operacional.

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Nos bastidores do mercado local, a mudança de humor já é perceptível. Gestoras e investidores institucionais passaram a aplicar filtros mais duros na seleção de ativos. O dinheiro não desapareceu, mas ficou concentrado nos emissores de primeira linha. Para empresas médias, negócios mais alavancados ou companhias com balanços frágeis, o crédito ficou mais escasso, mais caro e mais condicionado a garantias, covenants e estruturas de proteção.

Em suma, o alerta da PIMCO não inaugura a preocupação com o crédito no Brasil, mas amplia a dimensão do problema. Se o ambiente doméstico já vinha exigindo cautela, a deterioração do pano de fundo global reduz ainda mais a margem de erro das empresas brasileiras. Em um ciclo de juros altos, investidores seletivos e maior aversão a risco, os elos mais frágeis da corrente tendem a ser testados primeiro — e com menos espaço para improviso.

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