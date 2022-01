O duro recado do Banco Central deve ditar os rumos dos mercados

VEJA Mercado | Abertura | 9 de dezembro.

O Banco Central elevou os juros em 1,5 ponto percentual e levou a Selic a 9,25% ao ano. Jogo jogado. O BC disse que faria isso e fez. Mas os investidores podem reagir hoje ao recado duro que foi dado no comunicado que se seguiu à reunião do Copom, deixando claro que talvez o ciclo de aperto monetário seja mais longo do que se esperava. Mesmo com a atividade já dando sinais de enfraquecimento, o BC vê a inflação ainda muito elevada e já sinalizou que vai botar mais 1,5 ponto percentual na reunião de fevereiro. Com isso, os economistas já começaram a revisar a Selic para o próximo ano. Se os juros sobem, a bolsa fica menos atrativa e a própria economia pode caminhar para uma recessão.

No exterior, as bolsas internacionais caem com a ômicron novamente preocupando em meio a dúvidas sobre a eficácia da vacina e os efeitos sobre as economias, já que os países ainda discutem restrições.