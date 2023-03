O duro recado de Lira a Lula que pegou bem na bolsa

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), mandou alguns duros recados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última segunda-feira, 6. Em evento na Associação Comercial de São Paulo, o deputado afirmou que não se deve discutir retrocessos no âmbito da reforma trabalhista e tampouco na independência do Banco Central. O alerta foi bem recebido por alguns gestores porque revela que o Congresso não vai embarcar nessas pautas consideradas um atraso e que vira e mexe são aventadas pelo governo. “Nós deveremos discutir avanços e não retrocessos com relação a reforma trabalhista, nós deveremos discutir a preservação de um Banco Central independente. Não tenham dúvidas disso. Esse ambiente de debates, de falas que não agregam, só pioram o ambiente da taxa de juros”, disse Lira. O presidente da Câmara também afirmou que o governo ainda não tem votos para aprovar uma reforma tributária, reforçando a tese de que Lula vai precisar negociar e ceder para conseguir aprovar a matéria ainda este ano.

Nos mercados, as bolsas europeias, assim como os futuros americanos e brasileiro, abrem o dia em leves altas. Os investidores aguardam pela sabatina do presidente do banco central americano, Jerome Powell, ao Congresso local, marcada para o início da tarde. O mercado aguarda por pistas a respeito da postura da entidade no campo da política monetária americana para os próximos meses.

