Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A guerra entre os bancos e as adquirentes de cartões está declarada. Pano de fundo: a suposta cobrança de juros embutidos nos preços ao consumidor por parte de carteiras digitais e maquininhas de cartão de crédito. O varejo acompanha a disputa com preocupação, já que a briga deve respingar no modelo de parcelamento sem juros.

Siga o Radar Econômico no Twitter