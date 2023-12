O duro recado da B3 à Braskem por colapso em Maceió

A B3, empresa que administra a bolsa de valores brasileira, decidiu remover a petroquímica Braskem do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) diante do risco de colapso de uma mina de exploração de sal-gema da companhia na região de Mutange, em Maceió (PB). O índice mede a cotação dos ativos de empresas reconhecidas pelo comprometimento com a sustentabilidade. A B3 ressalta que a exclusão da Braskem do ISE não deve ser encarada como qualquer tipo de responsabilização da companhia sobre o caso.

A empresa também foi multada em 72 milhões pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA-AL). “A decisão não deve ser tomada como pré-julgamento das responsabilidades da companhia, mas decorre da aplicação do disposto na metodologia do ISE B3, que estabelece a exclusão de ativos que ‘durante a vigência da carteira se envolvam em incidentes que as tornem incompatíveis com os objetivos do ISE B3, conforme critérios estabelecidos na política de gestão de riscos do índice’”, diz o comunicado da B3.

Siga o Radar Econômico no Twitter