O duro presságio sobre o possível calote dos Estados Unidos

Os democratas e republicanos saíram de mais uma reunião sem acordo para a elevação do teto da dívida dos Estados Unidos. Da forma como está, o país pode deixar de honrar alguns de seus pagamentos já a partir do início do próximo mês de junho. A agência de classificação de risco Fitch colocou o rating AAA dos Estados Unidos em observação negativa nesta quinta-feira, 25. A instituição vê crescentes riscos de que os EUA deixem de pagar algumas dividas, embora ainda acredite em um acordo antes do prazo estimado para o calote. As bolsas europeias e os futuros americanos têm mais uma sessão de baixa. No Brasil, a inflação medida pelo IPCA-15 surpreendeu e muito. Os preços subiram 0,51% em maio, na média, contra uma projeção de 0,64% do consenso de mercado.

