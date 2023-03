O duro calvário da Light e a cartada final para virar o jogo

A distribuidora de energia Light enfrenta duríssimos problemas financeiros. A distribuidora carioca amargou um prejuízo de 5,6 bilhões de reais em 2022. Para efeito de comparação, a empresa teve lucro de 398 milhões de reais em 2021. Os números foram impactados sobretudo por efeitos não recorrentes, mas o aumento nas taxas de juros também pressionou o endividamento da companhia. A empresa provisionou cerca de 2,7 bilhões de reais em razão da devolução de créditos de PIS e Cofins aos clientes. A cobrança dos impostos foi zerada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em julho de 2022, em uma tentativa de baixar os preços de energia e dos combustíveis. Para piorar, o consumo de energia no acumulado do ano foi 8,2% menor do que em 2019, ano anterior à pandemia de coronavírus. Ainda assim, a inadimplência subiu para 3,6%. A empresa tem dívidas na casa dos 9 bilhões de reais.

O CEO da Light, Octavio Lopes, descartou nesta quarta-feira, 29, entrar com um pedido imediato de recuperação judicial para reestruturar as contas da companhia. Uma das cartadas da empresa é buscar uma renovação antecipada da concessão no Rio, que vence apenas em 2026. “A empresa comentou sobre os desafios na rolagem de sua dívida, e acredita que a solução depende de uma renovação antecipada da concessão em condições mais favoráveis. Além disso, a administração acredita que, apesar dos desafios de liquidez, é provável que a empresa consiga continuar prestando seus serviços à população nos próximos 12 meses”, escrevem os analistas do Itaú BBA em relatório enviado a clientes. As ações da Light fecharam em forte queda de 15% no pregão desta quarta.

