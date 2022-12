O duro alerta do BTG ao futuro governo Lula

O governo teve déficit primário de 20,1 bilhões de reais em novembro, em linha com a expectativa mais pessimista do BTG Pactual — de 19,6 bilhões de reais —, mas acima do consenso de mercado, de 16,5 bilhões de reais — e os alertas da instituição que chegou perto de cravar o nível da dívida preocupam. “Esperávamos um resultado um pouco pior devido ao impacto do teto do ICMS na arrecadação estadual e municipal. Os dados fiscais de novembro corroboram nossa expectativa de superávit primário de R$ 120 bilhões em 2022, sendo R$ 56 bilhões para o governo central e R$ 60 bilhões para entidades subnacionais”, diz o banco.

O banco faz projeções preocupantes para o ano que vem, primeiro ano de mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. “Esperamos que o resultado primário se deteriore fortemente no próximo ano, refletindo os gastos extras aprovados no projeto de lei de Transição; a redução das receitas extraordinárias e relacionadas a commodities; e o crescimento mais fraco nas linhas de receita correlacionadas com a atividade econômica”, afirma a instituição. O BTG projeta uma dívida pública bruta de 2023 em 78,2% do PIB.

