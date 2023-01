O “drible” de deputados em Haddad para criar regra substituta ao teto

Deputados independentes e do Centrão articulam para se antecipar aos planos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e votar um projeto que institui novo arcabouço fiscal que substitua o teto de gastos. De autoria do ex-ministro da Economia Paulo Guedes, o texto — já protocolado — mantém o teto de gastos e institui gatilhos para elevar os dispêndios baseando-se no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). A estratégia envolve a vocação de fortalecimento do Congresso Nacional em relação à agenda econômica. O ministro da Fazenda já afirmou que apresentaria o projeto instituindo a nova regra nos próximos meses.



Siga o Radar Econômico no Twitter