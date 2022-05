O drama dos europeus para impor embargo a petróleo e gás russos

Na França, os moradores já cortam o consumo de gás residencial por conta dos preços exorbitantes. Está difícil conseguir até instalador de lareiras, que podem substituir o gás no aquecimento. Na Itália, os artesãos dos vidros de Murano viram os preços do gás subirem a ponto de inviabilizar negócios. Na Alemanha, o governo já está alertando os consumidores para que se prepararem para um grande golpe econômico e preços de energia ainda mais altos. Todos esses países estão dispostos a aplicar mais sanções à Rússia e aplicar um embargo ao petróleo do país, mas sabem que as consequências vão ser pesadas.

“É inconcebível que as sanções não tenham consequências para nossa própria economia e para os preços em nossos países”, disse o ministro da economia da Alemanha, Robert Habeck, antes de uma reunião de emergência dos ministros de energia da União Europeia que justamente discute o embargo do petróleo russo, como relatou o Financial Times. “Nós, como europeus, estamos preparados para suportar (a pressão econômica) para ajudar a Ucrânia. Mas não há como isso não ter um custo para nós.” Mas a comunidade europeia enfrenta ainda a resistência de dois países: Hungria e Eslováquia, altamente dependentes da energia que vem Rússia.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.