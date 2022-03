O dólar não para de cair e já opera abaixo de R$ 4,85

Os bilhões dos gringos não param de chegar à bolsa. Na sexta-feira e na segunda foram 8 bilhões de reais. No ano, 84 bilhões de reais. Os preços das commodities não param de subir. Os juros estão na estratosfera e com perspectiva de subir mais. Os exportadores brasileiros, com medo da guerra, trazendo os dólares para o Brasil. O risco Lula já não é visto como algo relevante para os gringos. O risco Bolsonaro já é mais do mesmo. Resultado: o dólar operava na tarde desta quarta-feira, 23, por volta das 14h15min, abaixo dos 4,85 reais. Algo que não se via desde junho de 2020, ainda no início da pandemia. Para a economista Julia Braga, é um dólar sustentável. “Diferencial de juros operando. O risco país está baixo e o juros interno subiu muito”.

