O dólar não para de cair e a bolsa se descola do exterior

VEJA Mercado | Fechamento | 22 de fevereiro.

Daria para dizer que terça-feira foi de poucas novidades no mercado brasileiro em relação à tendência que se estende desde o início do ano: bolsa em alta e dólar em queda. Daria se não tivesse uma guerra prestes a explodir na Ucrânia. Mesmo assim moeda americana recuou mais 1,07%, a 5,052 reais, o menor valor desde julho de 2021. Não existe outra explicação, a entrada de dinheiro externo no Brasil tem derrubado a cotação do câmbio por aqui.

O ingresso de mais de 55 bilhões de reais no acumulado até o último dia 18 também tem garantido dias de lucro no Ibovespa. O índice fechou em alta de 1,04%, aos 112.891 pontos. Já nos mercados internacionais, as tensões entre Rússia e Ucrânia têm provocado instabilidade. Índices como o Nasdaq e o Dow Jones fecharam em quedas de 2,1% e 1,4%, nessa ordem. Na Europa, o Dax, de Frankfurt, e o FTSE 100, de Londres, recuaram 0,3% e 0,2%, respectivamente.

No campo positivo, destaque para Movida e Localiza, que subiram 9,1% e 6,1% depois da Movida anunciar que dobrou seu lucro no quarto trimestre de 2021. Na outra ponta, chamaram atenção as quedas de Banco Inter, que afundou 9,6% depois de um balanço que preocupou alguns analistas, e de Americanas, que recuou 5,4% ainda com seu marketplace fora do ar.

