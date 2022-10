O dia seguinte ao caos no mercado é de surpresa na inflação

Atualizado em 25 out 2022, 10h51 - Publicado em 25 out 2022, 09h29

A ressaca do mercado financeiro será à base de uma inflação que surpreende negativamente. O IPCA-15 de outubro interrompeu o ciclo de dois meses consecutivos de deflação no índice e anotou leve alta de 0,16%, contra um consenso de mercado que apontava para 0,05%. Os destaques altistas ficaram por conta das categorias de saúde e alimentação, enquanto os combustíveis anotaram mais um mês de deflação. Importante ressaltar que o Banco Central utiliza o IPCA-15 como referência para a reunião do Copom que começa nesta terça-feira, 25.

O resultado vem depois de um dia de grande aversão a risco no mercado financeiro. Petrobras e Banco do Brasil derreteram quase 10% depois do atentado de Roberto Jefferson contra a Polícia Federal e o crescimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apontado pela pesquisa Atlas. Na manhã desta terça-feira, 25, o futuro do Ibovespa aponta para uma leve alta, enquanto as bolsas europeias e os futuros americanos negociam sem direção única.

