O destino do investimento de US$ 2 bilhões de fundo americano no Brasil

VEJA Mercado

Os fatores que empurram a bolsa para baixo e entrevista com André Leite

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta segunda-feira, 28. No Brasil, o Ibovespa ainda pena para subir depois do tão esperado corte nas taxas de juros do país. O principal índice da bolsa de valores caiu 1% na última sexta-feira. Nesta semana, os números do PIB do segundo trimestre serão divulgados pelo IBGE, bem como a taxa de desemprego do país. Diego Gimenes entrevista André Leite, sócio e CIO da TAG Investimentos.