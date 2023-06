O destino da participação de Ferri no TC

Após o Traders Club (TC) anunciar que Rafael Ferri, um de seus fundadores, iria se desvencilhar de toda a sua participação na companhia, a fatia de ações detida pelo investidor foi adquirida pela gestora WNT Capital em leilão após o pregão de quarta-feira, 14. Ferri controlava cerca de 15% dos papéis do TC, ofertados por apenas 1 real por ação, totalizando pouco mais de 42 milhões de reais. De acordo com o comunicado ao mercado emitido pela WNT nesta quinta-feira, 15, a compra não envolve qualquer acordo referente ao direito de voto ou à compra e venda de valores mobiliários de emissão do TC. “A operação foi feita para diversificar ainda mais o portfólio da gestora e tem como objetivo aumentar a exposição dos fundos dentro do TC”, disse Valerio Marega Jr, da WNT Capital.

