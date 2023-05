O desprezo da bolsa pelo novo bate-boca entre Lula e BC

VEJA Mercado em vídeo | 4 de maio.

A Faria Lima resolveu não dar ouvidos ao novo bate-boca entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Banco Central. O Copom decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano e Lula reagiu. Em seu comunicado, a entidade ressaltou que vai permanecer firme no combate à inflação e às expectativas de longo prazo. Já Lula questionou se “um homem sozinho pode saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas”. O tema pouco mexeu na bolsa. As rusgas entre Lula e BC e a reação dos investidores são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 4.

