O desempenho surpreendente do Ibovespa em um mês de guerra

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 24 de março.

A guerra entre Rússia e Ucrânia completou um mês nesta quinta-feira e ainda parece longe do fim, mas o Brasil tem sido um dos grandes beneficiados desse cenário de guerra. Depois da cautela inicial por causa dos conflitos, a bolsa brasileira passou a subir e o dólar a cair. Tudo isso na esteira do petróleo e da taxa básica de juros, a Selic. Entenda os motivos que levaram o Brasil a se destacar globalmente na guerra e confira um balanço dos números nesses últimos trinta dias na edição em vídeo do VEJA Mercado de hoje.

