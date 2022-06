O dedo do CEO e da inflação na queda das ações da Petz, segundo a Genial

Depois de uma queda de 25% nas ações no acumulado do ano, os analistas da Genial Investimentos cortaram o preço-alvo da Petz para 19 reais. Uma das possíveis justificativas para o tombo da empresa é o cenário macroeconômico de inflação e juros no Brasil que pressiona o consumo, mas os analistas também apontam um outro fator que envolve o CEO da empresa, Sergio Zimerman. “Outro ponto que pode ter causado uma desvalorização da ação foi a venda do equivalente a 192 milhões de reais de ações da companhia pelo próprio CEO. Normalmente, o fundador de uma companhia vendendo suas ações é um sinal de alerta, pois pode indicar que a pessoa que teoricamente mais conhece do negócio acredita que a ação já chegou ao seu preço justo”, escreveram em relatório. Ainda assim, Zimerman possui o equivalente a 1,4 bilhão de reais em ações da Petz.

De toda forma, o preço-alvo estipulado pela Genial representa uma potencial alta de 60% frente ao fechamento de ontem, 8, e os analistas recomendam a compra do papel em função da fragmentação do setor pet no Brasil e do rápido avanço da companhia no país, uma vez que o plano da empresa é abrir 50 novas lojas até o final do ano. Às 15h31, as ações da empresa subiam 3,27%, mas reduziram os ganhos no fim do pregão para próximo de 2%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.