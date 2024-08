O dado que pode fazer a Petrobras reduzir o preço da gasolina no Brasil

Um dado importante pode abrir espaço para a Petrobras anunciar uma redução nos preços da gasolina no Brasil. A estatal não reduz os valores para as distribuidoras de combustíveis desde outubro de 2023. A última mudança foi um reajuste de 7% nos preços anunciado no começo do último mês de julho — 45 dias atrás. Pela primeira vez no ano, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) calcula que os preços da Petrobras estão acima da chamada paridade internacional, ou seja, com preços mais altos que a média internacional, a estatal teria espaço para cortar os valores no Brasil. Na última quinta-feira, 22, os preços estavam 5% acima da paridade internacional — o equivalente a 15 centavos por litro. A mudança de cenário acontece depois de uma forte desvalorização nos preços do petróleo brent no mercado internacional em razão do risco de uma recessão nos Estados Unidos e de uma desaceleração acentuada do crescimento da economia da China. O petróleo é negociado a 77 dólares por barril.

Siga o Radar Econômico no Twitter