O curioso efeito seleção brasileira nos negócios da bolsa de valores

A bolsa de valores não fecha em dias de jogos do Brasil pela Copa do Mundo – e tampouco encerra o pregão mais cedo. Mesmo quando a seleção entra em campo, os negócios continuam normais – ou quase normais. Nas primeiras partidas do Brasil no torneio, o volume de negociações na B3 foi substancialmente menor. Um levantamento realizado pelo TradeMap identificou uma queda de 20% nas operações em dias de jogos da seleção. “Do primeiro dia de Copa até o dia 28, o Ibovespa negociou uma média de 18,7 bilhões de reais por dia, tendo uma queda média de 21,5% nos dois dias que a seleção brasileira entrou em campo, com 14,1 bilhões negociados no dia do jogo contra a Sérvia (24) e 15,3 bilhões no dia da partida contra a Suíça (28)”, diz o estudo. O levantamento mostra também que o interesse na bolsa não cai apenas em dias de jogos do Brasil. A média diária de volume negociado durante a Copa tem sido 26% menor que a média do ano todo.

