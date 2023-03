O corre-corre na bolsa após empresa anunciar que vai fechar capital

A gigante de energia EDP Brasil, que detém ativos de geração, distribuição, transmissão e comercialização em 11 estados brasileiros, anunciou nesta quinta-feira, 2, que vai fechar o seu capital no Brasil. Ou seja, vai deixar a bolsa de valores. A notícia repentina provocou um corre-corre no mercado. A companhia anunciou que vai recomprar suas ações a 24 reais reais cada. Como os papéis fecharam cotados a 19 reais na quarta-feira, 1°, os investidores correram comprar a ação para lucrar em cima do fechamento de capital. Por volta das 13h, as ações disparavam 15%, cotadas a 22,70 reais. O processo pode levar até sete meses para ser concluído.

Em fato relevante divulgado pela manhã, a empresa ressaltou que o pedido partiu do acionista controlador, a EDP Portugal, e mencionou que o movimento visa simplificar as operações e direcionar o foco da empresa para energias renováveis. “O objetivo é simplificar a estrutura corporativa e organizacional da EDP, conferindo assim maior flexibilidade na gestão financeira e operacional das suas operações no Brasil, alinhado com a sua estratégia de foco em energias renováveis e redes de eletricidade”, informou. Para os analistas do Credit Suisse, a alta alavancagem da companhia deve ter motivado um processo de desinvestimentos de ativos. Por outro lado, a mudança de foco da EDP para o campo da geração renovável mostra um sinal de confiança da companhia no mercado brasileiro.

“Considerando que algumas empresas europeias estão altamente alavancadas, começam a mencionar planos de desinvestimento em 2022. Acreditamos que os recentes ruídos macro e políticos no Brasil devem ter contribuído para movimentos de desinvestimento (já que as taxas reais atingiram 6,5%)”, escrevem em relatório enviado a clientes. “Independentemente das possíveis razões para esta oferta pública, esta é positiva, pois acreditamos que, para sustentar tal proposta, a EDP Portugal deve estar mais confiante do mercado no que diz respeito à renovação dos contratos de concessão e ao potencial de crescimento com bons retornos do setor no Brasil”, concluem.

