O controverso recado do presidente do BC americano a Joe Biden

O presidente do Federal Reserve Bank (Fed), o banco central americano, Jerome Powell, fez um discurso depois de anunciar uma alta de 0,75 ponto percentual nos juros americanos, já amplamente esperada pelo mercado financeiro. O chefe da política monetária dos EUA disse que mais uma grande alta de juros pode ser apropriada a depender dos dados econômicos, e que os efeitos do aperto monetário ainda não foram totalmente sentidos nos mercados. Ele ainda afirmou que a política do Fed desacelerará a economia, mas que isso é “algo necessário”. Os recados foram considerados controversos porque na última segunda-feira, 25, o presidente Joe Biden foi categórico ao dizer que os americanos não vão entrar em recessão, na visão dele. Já a secretária do Tesouro, Janet Yellen, não descartou esse risco. “Não digo que evitaremos definitivamente uma recessão, mas acho que existe uma via para manter o vigor do mercado de trabalho e baixar a inflação”.

