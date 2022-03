O conflito de interesses do presidente do Flamengo em cargo na Petrobras

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tem, sem dúvida, uma carreira de sucesso e influência no poder. Ex-CEO da OGX e da OSX, de Eike Batista, o executivo fez carreira na Petrobras, onde trabalhou por 26 anos — e para onde volta agora. Landim foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro como presidente do conselho da Petrobras, onde terá a árdua missão de encarar as discussões em torno do aumento do preço dos combustíveis e das críticas vindas do próprio governo em torno da política de preços da Petrobras. Não há previsões no regimento do clube que impeçam o acúmulo de cargos ou nomeação do presidente em cargos públicos. A indicação não causou nenhuma estranheza entre dirigentes do Flamengo — que acompanhavam a aproximação dos presidentes do Flamengo e do Brasil em meio à pandemia —, mas, sim, entre executivos da estatal.

A escolha de Landim não incomodou pelo posto no Flamengo, mas pelo passado do executivo. Nos corredores da empresa, relembra-se a denúncia do Ministério Público Federal pela gestão fraudulenta quando Landim administrativa o fundo de investimento FIP Brasil Petróleo 1, causando, segundo a instituição, um rombo de 100 milhões de reais a fundos como o Funcef, o Previ e o da Petros, de trabalhadores da Petrobras. Chama a atenção entre executivos da empresa a indicação de Landim para o comando do conselho, onde terá que decidir pelo processo em torno da empresa que comanda — motivo de desconfiança entre membros do alto escalão da companhia. Vale lembrar que Landim foi indicado por Dilma Rousseff quando ministra da Casa Civil de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, para o cargo de presidente da BR Distribuidora.