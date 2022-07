O compromisso de Guedes em um almoço com empresárias

Em almoço realizado na segunda-feira 25 com mais de cem empresárias, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se comprometeu a lançar uma linha de crédito de 50 bilhões de reais para micro e pequenas empresas. Um dos tópicos centrais levantados pelas empresárias no evento organizado pelo Grupo Voto, da empresária Karim Miskulin, envolveu a consolidação de um ambiente favorável ao firmamento de acordos e atração de investimentos. De acordo com empresárias presentes no encontro, a reunião foi proveitosa. O ministro da Economia reiterou a premência do Auxílio Brasil como uma forma de atenuar a grave situação econômica do país, em um cenário em que 15 milhões de famílias são chefiadas por mulheres — em um universo de 18 milhões de famílias beneficiadas pelo programa.