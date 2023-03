O combo fulminante de inflação e juros que derruba a bolsa

VEJA Mercado em vídeo | 10 de março.

Um combo fulminante composto por inflação no Brasil e temor de novos aumentos de juros nos Estados Unidos derruba a bolsa de valores. O dólar comercial sobe quase 2%, cotado a 5,21 reais. A inflação subiu mais do que o mercado esperava no Brasil, enquanto os temidos números de emprego nos Estados Unidos trouxeram uma realidade difícil de ser digerida pelos investidores. A explicação para o estresse nos mercados é o assunto do VEJA Mercado desta sexta-feira, 10.

