O colossal apetite dos estrangeiros envolvendo a Petrobras

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 12 de agosto.

Os papéis da Petrobras dispararam 6% na bolsa brasileira e o motivo por trás dessa forte alta pode estar fora do Brasil. Alguns analistas do mercado financeiro apontam para um feroz apetite dos estrangeiros envolvendo a estatal. Além da Petrobras, teve companhia subindo 18% no índice em um dia. Os motivos que fizeram a Petrobras disparar e a expressiva alta do Ibovespa são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 12.

