O clima e o anseio da Câmara para a aprovação da PEC da Transição

O deputado Alex Manente (Cidadania-SP) não vê clima para a aprovação da PEC da Transição no Congresso nos moldes entregues pelo governo eleito. Líder de bancada na Câmara, ele anseia por “correções” no texto entregue ao Senado antes de sua chegada à Câmara dos Deputados. “A nossa visão é de sermos a favor à ampliação da concessão do teto para a questão assistencial, mas entendemos que quatro anos é muito”, afirma. “Não é necessário fazer esse furo no teto por quatro anos. Acho que isso será modificado. Pelo que sinto de clima, acho que essa proposta com quatro anos não passará.”

O governo eleito propõe uma licença de quase 200 bilhões de reais para gastos fora da regra do teto. O montante incluiria o Bolsa Família (atual Auxílio Brasil) e uma parcela para investimentos futuros do poder público. Para Manente, o governo eleito peca ao não colocar em pauta a discussão de uma nova regra fiscal para o país. “O governo terá que debater a lei do teto, que é algo importante, para realinhar a regra de ouro para o futuro”, diz Manente. O deputado federal é uma das lideranças do grupo liberal Livres, que enviou uma nota técnica ao Congresso recomendando a rejeição da PEC da Transição nesta terça-feira, dia 29.

No Senado, por sua vez, os parlamentares também não prometem vida fácil à proposta. “Aprovar como o PT quer significaria independência do Executivo. O [presidente da Câmara] Arthur Lira perderia influência. Acho que ele estabelecerá uma negociação ano a ano”, afirma um senador eleito. “Acho que a proposta passa muito menor e por um ano apenas.”

