O clima azedou de novo entre Paulo Guedes e Ciro Nogueira

Quando Paulo Guedes assumiu o Ministério de Minas e Energia com seu indicado Adolfo Sachsida e logo na sequência foi anunciado um novo presidente para a Petrobras, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, costumava dizer a seus interlocutores que Guedes resolveria a questão dos preços dos combustíveis. Até elogios a Guedes foram feitos. Passados 15 dias, nada de concreto aconteceu e o Centrão está impaciente. “Para defender o liberalismo, Guedes vai acabar com o liberalismo”, dizem assessores próximos a Nogueira em referência a possibilidade de Lula ganhar as eleições se a economia não der uma virada. As pesquisas mostram como um número cada vez maior de pessoas acredita que Bolsonaro é o único responsável pela inflação. O temor é que essa percepção se cristalize no eleitorado a ponto de não haver mais o que fazer para as eleições.

Para o Centrão, a única forma rápida de controlar a inflação é segurando ou até mesmo baixando os preços da Petrobras. Guedes foi contra o fundo de estabilização, por exemplo, que era uma alternativa. O ex-ministro Bento Albuquerque tinha o fundo pronto e dizia que era Guedes quem travava a execução. Foi assim que Bolsonaro demitiu Bento e entregou tudo para Guedes.

