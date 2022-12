O Centrão tem mais uma alternativa para continuar com o Orçamento Secreto

Em paralelo às discussões em torno de inserir uma “cláusula de contra-ataque” na PEC da Transição em relação à possível limitação à operacionalização das emendas de relator, que viabilizam o Orçamento Secreto, por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), parlamentares já discutem inserir os recursos destinados às chamadas RP-9 no próximo Plano Plurianual, no ano que vem, para os anos de 2024 a 2026. Na leitura de deputados, a inserção dos valores destinados às emendas no PPA colocaria uma pá de cal sobre as principais dúvidas do STF em relação à legalidade do dispositivo — tanto transparência, quanto à questão de ser impositiva.

A Corte julga nesta quarta-feira, 7, a legalidade das emendas, introduzidas durante a gestão de Jair Bolsonaro. Mesmo que o STF não ponha fim às emendas de relator, o movimento por parte de membros do governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva já irrita parlamentares próximos ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A defesa nos bastidores do fim do Orçamento Secreto por parte do governo eleito é vista como uma medida para limitar os poderes do presidente da Câmara.

