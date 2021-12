O carro voador da Embraer vai para a bolsa de Nova York

A Embraer informou hoje que fechou a fusão da Eve, a empresa que desenvolve o carro voador brasileiro, com o SPAC Zanite. SPAC é um tipo de fundo que tem ações negociadas em bolsa e que é um instrumento usado para colocar dinheiro em uma empresa por meio de uma fusão. Com a operação, as ações da Eve passarão a ser negociadas na NYSE, a principal bolsa de valores americana. De acordo com a Embraer, o fluxo de pedidos do eVTOL, o tal carro voador, está estimado em 5,2 bilhões de dólares, com 1735 cartas de pedidos já entregues, mas que não são vinculantes, ou seja, ainda não confirmadas. A empresa estima que vale cerca de 3 bilhões de dólares, mais do que o valor de mercado de toda a Embraer hoje. O SPAC vai injetar 237 milhões de dólares na Eve Holding e outros 307 milhões de dólares serão aportados por Embraer, do SPAC e investidores financeiros.

