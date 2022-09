Calvário da Argentina vira alavanca para turismo de brasileiros

A inflação na Argentina nos últimos doze meses atingiu exorbitantes 78,5% e tem provocado uma forte desvalorização do peso argentino frente às demais moedas já há algum tempo. Esse movimento somado à diminuição das restrições relacionadas à pandemia de coronavírus fez disparar a procura de brasileiros por viagens e por dólares e pesos argentinos em algumas casas de câmbio. “A desvalorização do peso argentino transforma o país em destino favorável aos brasileiros. Em 2015, o peso valia 30 centavos de real, hoje vale 4 centavos. Os turistas procuram pesos e dólares, e o aumento no volume de transações foi de 150% no último mês de julho, por exemplo”, afirma Paulo Victor Pereira, gestor de varejo da Europa Câmbio. O aumento na procura dos brasileiros também é observado pelas agências de viagens. No segundo trimestre de 2022, o número de reservas consumidas para a Argentina na CVC subiu 10%.

