O cabo de guerra entre o mercado e Bolsonaro na assembleia da Petrobras

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 13 de abril.

A assembleia entre os acionistas da Petrobras deve chancelar o nome de José Mauro Coelho como presidente da estatal, mas esse é um dos pontos da reunião que acontece nesta quarta-feira, 13. Os acionistas minoritários da empresa colocaram em pauta a votação de uma reforma no Estatuto Social da Petrobras que aumenta o poder do conselho de administração, mas o governo federal corre nos bastidores para retirar este item da assembleia. Entenda o que está em jogo e como essas movimentações mexem com as ações em mais uma edição do VEJA Mercado.

