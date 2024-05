O Brasil é solução para transição energética e fome, diz André Clark

VEJA S/A | episódio 27.

O Brasil ocupa a cadeira da presidência do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, até o próximo mês de novembro. André Clark, presidente da Siemens Energy, diz que o país pode colher frutos desse processo e que o Brasil é a solução para a transição energética e o combate à fome globalmente. O executivo é o convidado do programa VEJA S/A desta semana. Ele também afirma que a privatização da Eletrobras foi benéfica ao setor elétrico e que, pela primeira vez, enxerga o governo e o setor privado apostarem em uma política industrial verde. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, no YouTube, às 11h.

