O bom resultado da Brio Investimentos em fundos imobiliários

A Brio Investimentos, gestora de fundos imobiliários dedicada ao mercado residencial, registrou de janeiro a abril deste ano um aumento de 94% na comercialização de apartamentos residenciais de médio e alto padrão na cidade de São Paulo, crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, quando a gestora observou uma queda de 47% nas vendas das unidades do portfólio.

O desempenho reflete o bom momento que vive o mercado imobiliário em São Paulo neste ano. De acordo com dados da Secretaria da Fazenda do município, de janeiro a abril de 2024, o setor conseguiu alcançar um aumento de 11,51% no volume de apartamentos residenciais comercializados em comparação aos quatro primeiros meses de 2023.