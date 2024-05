Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Ultragaz, empresa de distribuição de gás do Grupo Ultra, tem cerca de 500 milhões de reais em caixa para investimentos. A companhia não descarta entrar no mercado de produção de gás no futuro, mas não enxerga boas oportunidades de negócios neste momento.