O bitcoin precisa ter um mínimo aspecto regulatório, diz Daniel Martins

VEJA Mercado | 10 de janeiro.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta quarta-feira, 10. Na véspera, o Ibovespa fechou em queda diante de temores em relação ao possível ciclo de cortes nas taxas de juros americanas. Os investidores aguardam a publicação de números de inflação nos Estados Unidos, mas indicadores em tempo real já mostram uma diminuição na probabilidade de reduções já a partir de março. O minério de ferro também caiu diante da instabilidade no setor imobiliário chinês e pressionou as siderúrgicas e mineradoras brasileiras. Diego Gimenes entrevista Daniel Martins, CEO da GeoCapital.

