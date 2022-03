O “Banco Imobiliário” de um herdeiro do Safra

Um dos herdeiros do banqueiro Joseph Safra começou uma incursão imobiliária sobre uma rua do Pacaembu, bairro na Zona Oeste de São Paulo. Buscando conforto e espaço, Safra fechou negócio por cinco mansões em uma rua do bairro, todos os imóveis vizinhos, e reforma ou demole as residências antes de mudar-se para o novo endereço. Moradores relatam o aumento no número de seguranças do banqueiro na rua e o avanço rápido nas obras de pelo menos duas das casas. Uma delas, por sinal, será ocupada apenas por seguranças do empresário, que trabalham em três turnos para protegê-lo. A fortuna da família Safra é avaliada em 16 bilhões de dólares.