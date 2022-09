O balde de água fria que os americanos jogaram no mercado

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 21 de setembro.

Passada a euforia do mercado com o aceno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, os investidores voltaram os olhos para importantes decisões dos bancos centrais americano e brasileiro. Nos EUA, o recado foi duro e o remédio para o combate à inflação foi amargo, enquanto no Brasil a expectativa é pelo fim do aperto monetário. O balde de água fria dos americanos no mercado e os setores que aguardam ansiosamente pela decisão do BC brasileiro são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 21.

