O balde de água fria que o BC americano jogou na bolsa e no dólar

VEJA Mercado em vídeo | 7 de março.

O presidente do banco central americano, Jerome Powell, jogou um verdadeiro balde de água fria nos mercados do mundo inteiro. Em sabatina no Congresso local, ele reforçou a narrativa de que o banco deve aumentar os juros americanos de forma mais agressiva para segurar a inflação no país. Os duros efeitos na bolsa e nos preços do dólar e o exemplo que fica para o Brasil são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 7.

