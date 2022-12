O balde de água fria que a PEC de Lula jogou no mercado

VEJA Mercado em vídeo | 06 de dezembro.

A PEC da Transição começou a tramitar no Senado e seus primeiros passos não agradaram em nada o mercado financeiro. O relator do texto, Alexandre Silveira (PSD-MG), reduziu de quatro para dois anos o prazo de duração da proposta, como já se esperava, mas manteve a exclusão de 198 bilhões de reais da regra do teto de gastos. Parte desse montante será usada para pagar o Bolsa Família. O balde de água fria da PEC no mercado e a expectativa pela reunião do Copom são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 6.

