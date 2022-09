O balde de água fria em possível privatização da Sabesp após eleição

As chances de uma eventual da privatização da Sabesp em um novo governo são consideradas baixas por alguns analistas do mercado financeiro. O UBS BB rebaixou a classificação de compra dos papéis da estatal para neutra, e coloca em xeque uma possível concessão da empresa à iniciativa privada. “A Sabesp foi negociada perto de seu menor nível histórico em junho, provavelmente explicado pela tendência de resultados fracos no trimestre. Dado o início da campanha eleitoral no Brasil, alguns candidatos têm declarado publicamente suas intenções de privatizar ou melhorar a rentabilidade da Sabesp”, escreve o banco. “O processo de privatização é muito complexo e demorado. Como exemplo, o processo de privatização da Eletrobras começou em 2016 e só terminou em 2022. Assim, não estamos considerando uma privatização em nossos cálculos e acreditamos que os investidores estão precificando apenas uma probabilidade de 20%”, conclui. Por volta das 14h, os papéis da Sabesp recuavam 4,7%, a maior queda do dia do Ibovespa até então.

