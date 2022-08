O balde de água fria do Banco Central em Luiza Trajano

O Banco Central jogou um balde de água fria nos negócios de Luiza Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza. O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou os juros do país em 0,5 ponto percentual, para 13,75% ao ano, como se esperava, mas, ao contrário das projeções do mercado financeiro, não encerrou o aperto monetário e avalia novas altas para as próximas reuniões. “O Comitê avaliará a necessidade de um ajuste residual, de menor magnitude, em sua próxima reunião”, disse em comunicado. A notícia é ruim para as varejistas porque juros mais altos desestimulam a tomada de crédito e o consumo das famílias, e batem de frente nas operações do setor. Além da repercussão do Copom, o mercado também está de olho nos resultados corporativos de Embraer, Bradesco e também no esperado lançamento do 5G em São Paulo.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.