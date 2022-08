O balde de água fria da Petrobras e do mercado sobre a Braskem

A famigerada venda das fatias de Petrobras e Novonor (antiga Odebrecht) na Braskem que, juntas, possuem quase 80% de participação na companhia, ainda parece longe do fim. Em fato relevante, a Petrobras negou a existência de qualquer “estruturação de operação de venda no mercado privado” depois do mercado financeiro se empolgar com a possibilidade de três ofertas para os ativos da petroquímica, publicada inicialmente pelo jornal Valor Econômico. Unipar, Apollo e BTG estariam no páreo, e os papéis da Braskem chegaram a subir 5% na última sexta-feira, 29, mas já devolveram a maior parte dos ganhos depois do balde de água fria da Petrobras. Às 16h22, as ações da petroquímica despencavam 4,31%, uma das maiores quedas do dia do Ibovespa.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.