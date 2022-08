O balde água fria do “homem dos juros” nas bolsas que derrubou o Ibovespa

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 26 de agosto.

Um balde de água fria caiu sobre o mercado financeiro nesta sexta-feira, 26, depois do presidente do banco central americano, Jerome Powell, realizar um duro discurso de combate à inflação nos Estados Unidos, mesmo que isso signifique altas mais agressivas de juros no país e provoque uma recessão na economia. O duro recado do presidente do Fed e o tombo das bolsas mundo afora são os assuntos da edição de hoje do VEJA Mercado

